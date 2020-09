Actualidade

As exportações de Portugal para a China cresceram 77,14% em junho, enquanto as importações sofreram uma queda de 17,45%, em relação a maio, foi hoje divulgado.

No total, as trocas comerciais em junho entre Lisboa e Pequim registaram um aumento de 7,35% e atingiram em junho o montante de 6,2 milhões de dólares (5,22 milhões de euros), com Portugal a importar 3,5 milhões de dólares (2,94 milhões de euros), e a exportar para a China produtos no valor de 2,6 milhões de dólares (2,19 milhões de euros).

Os dados oficiais publicados no portal do Fórum Macau, com base nas estatísticas dos Serviços de Alfândega chineses, indicam ainda que as trocas comerciais entre Lisboa e Pequim caíram 5,96% no primeiro semestre deste ano, em relação a igual período de 2019, com Portugal a registar um crescimento nas exportações e uma queda nas importações.