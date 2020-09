Actualidade

Os países lusófonos exportaram 46,74 mil milhões de dólares (39,40 mil milhões de euros) para a China no primeiro semestre de 2020, uma queda de 7,32% em relação ao período homólogo de 2019, foi hoje anunciado.

De acordo com dados oficiais publicados no portal do Fórum Macau, com base nas estatísticas dos Serviços de Alfândega chineses, Pequim vendeu aos países de língua portuguesa 17,85 mil milhões de dólares (15,04 mil milhões de euros), um decréscimo homólogo de 9,39%.

O valor total das trocas comerciais cifrou-se em 64,59 mil milhões de dólares (54,45 mil milhões de euros), uma diminuição de 7,9% em relação aos meses de janeiro a junho de 2019.