Covid-19

A taxa de desemprego no Reino Unido aumentou 4,1% depois de um crescimento de 3,9% registado no final de julho, na sequência dos efeitos negativos da pandemia de covid-19 na economia.

De acordo com o Gabinete Nacional de Estatística britânico, o número de pessoas que pediram subsídio de desemprego atingiu os 2,7 milhões no Reino Unido, um aumento de 120% em relação aos valores do passado mês de março.

O número de novos desempregados aumentou, apesar das ajudas governamentais para o setor do trabalho.