A Filarmónica Idanhense desenvolveu um novo método intuitivo para ensinar crianças e jovens a tocar adufe, que tem como base 12 cantigas do concelho de Idanha-a-Nova, Cidade Criativa da Música da UNESCO, foi hoje anunciado.

"O Adufando é o novo método de ensino do toque de adufe a crianças e jovens. Nasceu pelas mãos da Filarmónica Idanhense, em Idanha-a-Nova, município que tem neste instrumento o símbolo maior da sua riqueza e tradição musical", revelou, em comunicado, a Câmara Municipal deste concelho de Castelo Branco.

O projeto da Filarmónica Idanhense resulta de uma parceria com a Câmara Municipal de Idanha-a-Nova e o Agrupamento de Escolas José Silvestre Ribeiro, tendo surgido da necessidade de criar um método intuitivo para aplicar no ensino de adufe no 1.º ciclo do ensino básico.