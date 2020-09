Covid-19

A Agência Internacional de Energia (AIE) reduziu hoje a previsão de procura de petróleo para este ano devido à crise da pandemia e estima perspetivas ainda mais "frágeis" para o mercado.

"O ressurgimento de casos de covid-19 em muitos países, as medidas de contenção locais, a continuação do teletrabalho e a fragilidade do setor aéreo levaram-nos a baixar as nossas estimativas de procura para o terceiro e quarto trimestres de 2020", afirma a AIE no relatório mensal sobre o petróleo hoje divulgado.

A AIE espera agora que a procura global diminua em 8,4 milhões de barris por dia este ano, contra 8,1 milhões de barris por dia no relatório anterior.