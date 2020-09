Incêndios

O fogo que deflagrou em Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, no domingo, está com cerca de 90% do perímetro dominado e os trabalhos de combate "decorrem muito favoravelmente", disse hoje a Proteção Civil.

Luís Belo Costa, Comandante Operacional de Agrupamento Distrital do Centro Sul e Comandante das Operações de Socorro, disse na conferência de imprensa realizada no posto de comando, em Sobreira Formosa, no concelho de Proença-a-Nova, que o incêndio "terá cerca de 90% do seu perímetro todo dominado", faltando dominar 10 por cento, onde estão atualmente os meios "a trabalhar" e a extinguir os focos existentes.

"Os trabalhos decorrem muito favoravelmente. Eu diria que a situação está muito favorável. Ainda não podemos dar o incêndio como dominado, porque ainda temos pequenos pontos quentes que carecem de uma atenção e de um trabalho muito dedicado, que não nos permitem ainda dar a situação como incêndio dominado", afirmou.