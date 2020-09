Actualidade

O presidente do Conselho Regional da América Central e do Sul, António Graça, denunciou hoje à Lusa os salários "desumanos" pagos pelo Governo português aos funcionários dos postos consulares no Brasil, numa situação que considerou "insustentável".

Em causa está uma decisão do executivo português, tomada em 2013, que, em plena crise económica em Portugal, fixou que os vencimentos dos funcionários do quadro seriam pagos em reais (moeda corrente brasileira), a uma taxa de câmbio fictício de 2,63.

Contudo, no momento, o euro está cotado a 6,26 reais, tendo já chegado ao 6,64 reais no final de agosto.