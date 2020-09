Football Leaks

Aníbal Pinto, arguido no caso Football Leaks pelo crime de extorsão na forma tentada, disse hoje ter a "consciência limpa enquanto advogado", reafirmando que a sua presença no processo serve como "'cola' para manterem Rui Pinto".

"Acho que sou a 'cola' neste processo, que foi necessário para manterem Rui Pinto. Cá estou eu a cumprir a minha obrigação como cidadão, mas sempre com a honra e a dignidade de saber e ter a consciência limpa enquanto advogado e na qualidade de advogado. Os advogados têm de morrer com os clientes e têm de cumprir a lei", afirmou, à entrada da segunda sessão do julgamento, no Campus da Justiça, em Lisboa.

Na primeira sessão, Aníbal Pinto falou perante o coletivo de juízes, presidido por Margarida Alves, durante a parte da manhã e toda a sessão da tarde, sendo hoje novamente ouvido.