Actualidade

Um estudo sobre doenças do neurodesenvolvimento e epilepsia, para desenvolver terapias mais eficazes, coordenado pelo Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC) da Universidade de Coimbra (UC), obteve um financiamento de 782 mil euros, foi hoje anunciado.

Um projeto coordenado pelo CNC "dedicado ao estudo de doenças do neurodesenvolvimento e epilepsia" acaba de obter 782 mil euros de financiamento da Fundação la Caixa, no âmbito do programa Health Research 2020, afirma a UC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.

Intitulado "MStar - Potassium channel dysfunction in models of neurodevelopmental disorders", o estudo pretende "explorar ligações entre doenças neuropsiquiátricas e epilepsia que permitam desenvolver melhores tratamentos para estas patologias", indica a UC.