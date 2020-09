Incêndios

O presidente da Câmara de Oleiros disse hoje que terão ardido cerca de 20 mil hectares com o incêndio que deflagrou no domingo em Proença-a-Nova, classificando-o como o maior fogo a atingir o concelho desde 2003.

"Já ardeu tudo. Não há mais nada para arder, porque já chegou às zonas onde tinha ardido no ano passado e há dois anos", afirmou hoje à agência Lusa o presidente da Câmara de Oleiros, Fernando Marques Jorge, acreditando que hoje será "um dia muito mais calmo", apesar de alguma preocupação a norte do concelho, nas fronteiras com o Fundão e Pampilhosa da Serra.

De acordo com o autarca, terão ardido "à volta de 20 mil hectares" no território do município, sendo "o maior incêndio no concelho de Oleiros nos últimos 20 anos".