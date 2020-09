Actualidade

O turismo interno continuou em julho a sustentar a recuperação da atividade turística em Portugal, com as quebras homólogas de hóspedes e dormidas a abrandarem para -64,0% e -68,1%, respetivamente, divulgou hoje o INE.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), em julho o setor do alojamento turístico (hotelaria, alojamento local com 10 ou mais camas e turismo no espaço rural/de habitação) registou 1,0 milhão de hóspedes (-64,0%) e 2,6 milhões de dormidas (-68,1%), recuperando face às quebras de 82,4% e 85,5%, respetivamente, registadas em junho.

As dormidas de residentes caíram 30,8% face ao mesmo mês de 2019 (-59,4% em junho), muito abaixo da quebra de 84,5% das dormidas de não residentes (-96,7% no mês anterior), refere o INE.