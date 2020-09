Covid-19

O Governo prepara uma linha de crédito até 20 milhões de euros, com juros bonificados, para produtores de flores e plantas ornamentais em dificuldades de tesouraria, devido à pandemia covid-19.

Na versão preliminar do diploma, a que a Lusa teve acesso, o Ministério da Agricultura considera "grave" a situação do mercado do setor da floricultura e das plantas ornamentais, por ter sido "particularmente afetado pela redução acentuada" da procura, em consequência das restrições à circulação impostas pelos Estados-membros e pelo mercado internacional, motivadas pela pandemia.

Os empréstimos bonificados destinam-se à aquisição de fatores de produção e fundo de maneio ou tesouraria, designadamente liquidação de impostos ou pagamento de salários.