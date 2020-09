Navalny

O opositor russo Alexei Navalny publicou hoje no Instagram uma fotografia de si próprio no hospital com uma mensagem afirmando que consegue respirar sem ventilador pela primeira vez desde que foi supostamente envenenado, em finais de agosto.

"Olá, sou Navalny. Tenho sentido a vossa falta. Ainda não consigo fazer quase nada, mas ontem [segunda-feira] consegui respirar sozinho o dia inteiro", escreveu junto da foto, em que aparece com os olhos abertos, sentado numa cama de hospital, acompanhado da mulher.

"Sozinho, sem ajuda extra, nem mesmo uma válvula na garganta. Agradou-me muito, é um processo espantoso, subestimado por muita gente. Recomendo", acrescentou na mensagem, a primeira que publica desde 20 de agosto.