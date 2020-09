Actualidade

Uma exposição com obras de cerca de 70 artistas vai assinalar os 10 anos do ProjetoMAP, de mapeamento do universo da arte contemporânea em Portugal, a inaugurar a 23 de setembro, no Museu Coleção Berardo, em Lisboa.

A mostra, intitulada "ProjectoMAP 2010--2020. Mapa ou Exposição", tem curadoria de Alda Galsterer e Verónica de Mello, e vai estar patente até 10 de janeiro 2021, de acordo com uma nota de imprensa do Museu Berardo.

Além de marcar uma década da iniciativa, pretende ser, também, "uma leitura do panorama artístico português da última década, um mapa de relações, afinidades e cruzamentos entre práticas, discursos que influenciam a leitura da produção artística contemporânea".