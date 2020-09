Plano 2020/2030

O gestor e consultor do Governo António Costa Silva defendeu hoje que perante a crise pandémica "não é o mercado" que vai salvar o país, mas os serviços públicos, sublinhando que as ideias ultraliberais conheceram uma "derrota histórica".

Costa Silva falava na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, durante a sessão de balanço da consulta pública da "Visão Estratégica para o Plano de Recuperação 2020/2030", documento feito a pedido do Governo, com as prioridades para a saída da crise.

"É escusado pensarmos agarrados a muitos dos paradigmas e a ideias feitas do passado, e todos ouvimos neste país as campanhas pelo Estado mínimo, pelo desmantelamento dos serviços públicos, pela privatização cega dos serviços públicos, e ainda bem que esse modelo não vingou", sublinhou o professor universitário.