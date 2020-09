Açores/Eleições

Um total de 13 forças políticas concorre pelo círculo de São Miguel às próximas eleições regionais açorianas de 25 de outubro, segundo as listas consultadas hoje pela Lusa.

As listas com as forças políticas a concorrer aos 20 lugares de deputado no parlamento açoriano que são eleitos por São Miguel foram hoje publicadas no Tribunal de Ponta Delgada, no dia seguinte ao prazo final de entrega.

Além de PS, PSD, CDS-PP, BE, CDU e PPM, que têm assento parlamentar na atual legislatura - embora CDS, CDU e PPM eleitos por outros círculos -, há sete forças que concorrem ao sufrágio de outubro.