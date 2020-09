Actualidade

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, pediu hoje à Turquia que forneça provas tangíveis sobre o fim das "provocações" para iniciar os contactos exploratórios interrompidos em 2016.

Após uma reunião em Atenas com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, centrada nas tensões no Mediterrâneo oriental e ainda na nova crise surgida após o incêndio no campo de refugiados de Moria, na ilha grega de Lesbos, Mitsotakis assinalou que a Grécia está preparada para retomar os contactos diretos exploratórios sobre o "único tema" a discutir, a delimitação das zonas marítimas, caso a Turquia demonstre que pretende terminar com as provocações.

O primeiro-ministro grego sublinhou que a Turquia "ainda tem tempo, antes e após o Conselho Europeu [do próximo dia 24 de setembro], para prosseguir com passos positivos", como sucedeu com a retirada do navio turco de investigação sísmica que desde o início do verão operava no mar entre Chipre e Creta, área que a Turquia reivindica como zona económica exclusiva (ZEE), mas que colide com as ZEE declaradas por Grécia e Chipre.