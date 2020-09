Navalny

O chefe dos serviços de informações externos da Rússia, Serguei Narychkine, disse hoje que Moscovo não possui reservas armazenadas de Novichok, o agente nervoso que terá sido utilizado para envenenar o opositor Alexei Navalny.

"As reservas foram destruídas de acordo com o protocolo e regulamentos da Organização para a Interdição das Armas Químicas", disse Narychkine, citado pelas agências russas, acrescentando que as acusações fazem parte de uma campanha de "desinformação".

O dirigente da oposição russo encontra-se hospitalizado em Berlim, tendo os especialistas alemães afirmado que foi vítima de envenenamento por Novichok.