Incêndios

A Proteção Civil pediu hoje aos habitantes das zonas atingidas pelo incêndio que começou no domingo em Proença-a-Nova para que se mantenham em "alerta" e que cumpram "todas as indicações" que forem dadas pelas autoridades.

O incêndio de Proença-a-Nova, que deflagrou no domingo à tarde, alastrou aos concelhos de Oleiros e Castelo Branco e, pelas 13:00 de hoje, permanecia com cerca de 90% do perímetro dominado.

O Comandante das Operações de Socorro, Pedro Nunes, disse na conferência de imprensa realizada no posto de comando, em Sobreira Formosa, no concelho de Proença-a-Nova, que o incêndio mantinha-se "com 90% do seu perímetro dominado" e "10% ativo".