Covid-19

A diretora-geral e o diretor do departamento africano do Fundo Monetário Internacional (FMI) consideraram hoje que o continente precisa de garantir uma recuperação sustentável e resiliente, que prepare a região para futuros choques.

"Uma recuperação que aumente a resiliência vai não apenas salvar vidas, mas também traduzir-se em padrões de vida mais elevados, empregos com mais qualidade e mais oportunidades para todos", escrevem Kristalina Georgieva e Abebe Aemro Selassie num artigo disponibilizado hoje pelo FMI.

"Para atingir isto, as políticas orçamentais e financeiras precisam de dar prioridade aos investimentos nas pessoas, nas infraestruturas e nos mecanismos de adaptação", apontam no texto que argumenta que "os países precisam de garantir que o vasto apoio orçamental mobilizado para combater a pandemia também se traduz num futuro mais inteligente, 'verde' e com mais equidade".