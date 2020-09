Actualidade

O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse hoje que não terá "qualquer problema" em vender caças F-35 aos Emirados Árabes Unidos (EAU), apesar da oposição de Israel, no dia em que estes dois países restabelecem as suas relações.

Israel e os Emirados anunciaram em 13 de agosto terem alcançado um acordo, que será assinado hoje sob a égide dos Estados Unidos, que torna o país do Golfo o terceiro Estado árabe a reconhecer o Estado hebreu, depois do Egito e da Jordânia, antes da inclusão neste lote do Bahrein, que na semana passada anunciou idêntico gesto.

Mas, poucas semanas depois do acordo entre Israel e os Emirados Árabes Unidos surgiu o primeiro problema, com Israel a manifestar-se contrário às intenções dos EAU de comprar caças militares aos Estados Unidos.