Novo Banco

O presidente do Novo Banco, António Ramalho, disse hoje, perante os deputados da comissão de orçamento e finanças, que a carteira de imóveis que o banco 'herdou' do BES e que teve de vender era "má, velha e ilegal".

Segundo António Ramalho, da carteira só 14% eram residenciais, 35% dos ativos tinham mais de cinco anos (e 100 imóveis tinham mesmo mais de 20 anos) e "ilegal" porque, em geral, os bancos são obrigados a vender imóveis no prazo de dois anos.

Ainda de acordo com o gestor, as vendas de imóveis foram competitivas e sujeitas à "autorização prévia do Fundo de Resolução" no caso dos imóveis cobertos pelo mecanismo de capital contingente (ou seja, imóveis cujas perdas são compensadas pelo Fundo de Resolução bancário).