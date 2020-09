Actualidade

O Convento de Santa Clara-a-Nova, em Coimbra, acolhe, no sábado, "Campo/Contracampo", de José Pedro Croft, uma exposição que marca o início da programação da Anozero naquele espaço, em anos de não realização da bienal.

O Convento de Santa Clara-a-Nova, que tem sido um dos espaços principais das edições da Anozero, vai passar a receber exposições de longa duração para lá da bienal de arte contemporânea de Coimbra, foi hoje anunciado.

"Campo/Contracampo", do artista plástico José Pedro Croft, estará patente até 12 de dezembro e será a primeira de várias exposições a serem acolhidas naquele espaço, fora dos anos de realização da bienal, disse à agência Lusa Carlos Antunes, diretor do Círculo de Artes Plásticas de Coimbra (CAPC), que coproduz a Anozero, juntamente com a Universidade de Coimbra e a Câmara Municipal.