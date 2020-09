Actualidade

O bailarino Nuno Labau apresenta, no sábado, na Sala de Leitura Bernardo Santareno, em Santarém, a 'performance' "Corpus Rei Publicae", que criou a convite do projeto municipal Santarém Cultura, para assinalar o centenário do dramaturgo Bernardo Santareno.

Nuno Labau disse à Lusa que a 'performance', com música de João Casaca, músico, produtor e membro da banda escalabitana Vulture, e vídeo de Miguel Mateus, resulta de uma "transposição" do trabalho de Bernardo Santareno, pseudónimo de António Martinho do Rosário, para os tempos atuais.