As estratégias regionais para a próxima década de Lisboa e Vale do Tejo, Algarve e Alentejo já foram aprovadas, prevendo-se que até final do mês Norte e Centro aprovem também os documentos que ajudarão na negociação dos apoios comunitários.

Em declarações à Lusa, o secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Carlos Miguel, explicou que as estratégias regionais são documentos produzidos pelos conselhos regionais de cada uma das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR).