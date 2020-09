Covid-19

O presidente do Lar de Santa Teresa, em Viana do Castelo, disse hoje que a sala de creche onde foi detetada uma criança com covid-19 deverá reabrir a 21 de setembro, depois de 25 funcionários terem testado negativo.

Em declarações à agência Lusa, Augusto Parente explicou que "foram testados todos os funcionários ligados à sala onde foi detetado o caso do menino de 17 meses, sendo que todos os resultados foram negativos".

O responsável apontou a reabertura da sala de creche para o dia 21, admitindo que aquele prazo carece de confirmação da delegação de saúde de Viana do Castelo.