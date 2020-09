Actualidade

O avançado internacional gabonês Pierre-Emerick Aubameyang renovou contrato com o Arsenal por mais três temporadas, até 2024, anunciou hoje o clube que disputa a Liga inglesa de futebol no seu site oficial.

Aubameyang, que estava ligado aos 'gunners' até 2021, está a iniciar a quarta temporada no emblema de Londres, depois de ter sido contratado aos alemães do Borussia Dortmund, em janeiro de 2018, por 64 milhões de euros (ME).

"Nunca tive dúvidas em renovar por este clube. Sinto que pertenço aqui. Acredito no Arsenal. Juntos, poderemos alcançar grandes feitos. Temos aqui algo especial e acredito que o melhor está para vir", afirmou o avançado, de 31 anos, em declarações reproduzidas no site dos londrinos.