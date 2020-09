Actualidade

O Estado moçambicano tem "fracassado" na proteção dos direitos humanos e promoção de instituições democráticas, refere um relatório do Centro para a Democracia e Desenvolvimento (CDD), organização da sociedade civil, divulgado hoje em Maputo.

As conclusões do "Relatório de Direitos Humanos e dos Defensores dos Direitos Humanos Referente ao Primeiro Semestre de 2020 em Moçambique" referem que a violação dos direitos humanos se tornou comum, desrespeitando as leis do país e as convenções internacionais.

"Um dos principais obstáculos dos direitos humanos que se verificou no primeiro semestre de 2020 é o abuso de poder, sobretudo por parte da polícia. Do ponto de vista prático, Moçambique institucionalizou o Estado polícia e a impunidade", lê-se no documento.