Incêndios

O incêndio que começou no domingo em Proença-a-Nova e que se alastrou a Oleiros e Castelo Branco foi dado como estando em resolução às 17:50 de hoje, lê-se na página da Proteção Civil.

De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, no local continuam 929 operacionais, 305 meios terrestres e 14 meios aéreos.

Numa conferência de imprensa realizada às 13:00, em Proença-a-Nova, e à semelhança do que já tinha acontecido às 09:00, a Proteção Civil explicou que 90% do fogo nestes concelhos do distrito de Castelo Branco já estava dominado, faltando 10% em Oleiros.