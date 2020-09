Actualidade

O Festival Outono Quente deste ano conta com a presença de duas companhias estrangeiras e com três de "renome nacional" como Chapitô, Associação Pé de Xumbo e o Teatro de Marionetas do Porto, anunciou hoje a organização.

"A companhia La Treatera vem com o espetáculo 'De Paso', que é ao ar livre, e a Dondavel, que vem com um espetáculo 'Le Fumiste', que acontece na tenda, mas são dois espetáculos que remetem para o circo, para o teatro físico, para a magia, e são muito poéticos e bonitos, vale a pena assistir", disse hoje a responsável pela programação do certame.

Márcia leite, que é também vice-presidente da ZumZum - Associação Cultural, entidade responsável pelo Festival Outono Quente, que cumpre este ano a nona edição, acrescentou que "estas duas companhias chegam por via terrestre", devido à pandemia de covid-19.