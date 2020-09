Actualidade

O movimento SOS Serra d'Arga, no Alto Minho, e associações da Galiza vão instalar, sábado, faixas de protesto nas duas margens do rio Minho, em Vila Nova de Cerveira e Tomiño, contra a eventual exploração lítio naquela região portuguesa.

"Vamos instalar duas lonas pretas e amarelas, com seis metros de comprimento e 1,6 metros de largura, onde ser poderá ler a frase Minho unido contra as Minas", escrita em português e galego. Uma das faixas ficará instalada do lado português do rio Minho, em Vila Nova de Cerveira, e a outra, no lado espanhol, em Tomiño", disse hoje à Lusa Ludovina Sousa do movimento cívico SOS Serra d'Arga.

A ação "simbólica" que decorrerá no sábado, às 10:00, na ponte da Amizade, que liga Vila Nova de Cerveira, no distrito de Viana do Castelo, a Tomiño, na província de Pontevedra, pretende "mostrar publicamente a união das duas regiões na defesa de um património comum, o rio Minho, que poderá estar em causa se o projeto de mineração que o Governo português pretende implementar fora para a frente".