Actualidade

A peça "Falar verdade a mentir", de Almeida Garrett, pelo Teatro do Noroeste-CDV, com encenação de António Capelo, vai estrear-se na abertura do Festival de Teatro de Viana do Castelo, no dia 10 de novembro, foi hoje divulgado.

Segundo o diretor artístico da companhia de Viana do Castelo, Ricardo Simões, trata-se da primeira colaboração entre o Teatro do Noroeste-CDV e o ator e diretor da Academia Contemporânea do Espetáculo do Porto.

Ricardo Simões, que falava hoje aos jornalistas à margem da apresentação, pela Câmara de Viana do Castelo, da programação cultural para os meses de setembro e outubro, adiantou que os ensaios da nova criação artística do Teatro do Noroeste-CDV começam na quinta-feira.