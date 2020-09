Covid-19

A autoridade regional de Saúde da Madeira registou hoje no arquipélago dois novos casos de covid-19, importados do Reino Unido, totalizando 52 situações ativas e um cumulativo de 190 pessoas infetadas.

"Hoje há dois novos casos positivos a reportar, pelo que a região passa a contabilizar um total cumulativo de 190 casos confirmados de covid-19", diz o boletim epidemiológico divulgado pelo Instituto de Administração de Saúde da Madeira (IASAUDE).

No mesmo documento, esta autoridade refere que os dois novos casos positivos foram detetados na operação de rastreio montada no Aeroporto Internacional da Madeira e são dois passageiros oriundos do Reino Unido.