Açores/Eleições

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, demonstrou hoje confiança num "excelente resultado" do partido nas regionais de outubro nos Açores, reconhecendo que esta será a "primeira prova de vida a seguir" às legislativas de 2019.

"Vamos ter um ótimo resultado eleitoral e superar as expectativas de todos os açorianos. Temos trabalho feito até aqui", asseverou o centrista, elogiando a "convicção nas ideias" do líder do CDS nos Açores, Artur Lima, e elogiando os "excelentes candidatos", parte deles recrutados à sociedade civil, que o partido apresenta nas nove ilhas.

O dirigente máximo do CDS falava em Ponta Delgada, na reabertura do ano político do partido, que este ano tem os Açores como palco.