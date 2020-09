Actualidade

A reunião extraordinária da Câmara de Viana do Castelo hoje pedida pelos vereadores do PSD e CDU para discutir o abate de 20 árvores previsto na empreitada dos acessos ao porto de mar vai decorrer na sexta-feira.

De acordo com o edital que convoca a sessão, a que a agência Lusa teve hoje acesso, a reunião camarária está marcada para as 15:00, nos antigos Paços do Concelho, na Praça da República.

A ordem de ordem de trabalhos da sessão convocada pelo presidente socialista José Maria Costa inclui, além de "esclarecimentos sobre o abate de 20 plátanos na alameda do Cabedelo, na freguesia de Darque, um primeiro ponto relativo à criação da área de Paisagem Protegida Regional da Serra d'Arga.