A Fundação que organiza a Bienal de Arte de Vila Nova Cerveira é a instituição portuguesa escolhida para representar Portugal na conferência internacional "The Best in Heritage 2020", foi hoje divulgado.

Em comunicado, hoje enviado às redações, a fundação explica que aquela conferência, distingue "as melhores práticas em museus, património e conservação a nível mundial", decorrendo a sua 19.ª edição este mês, em formato digital, após o cancelamento, pela organização, do encontro presencial em Dubrovnik, na Croácia.

Segundo a Fundação da Bienal de Arte de Cerveira (FBAC), o projeto "The Best in Heritage", que tem como principal parceiro o Conselho Internacional de Museus (ICOM) e a Europa Nostra, "apresenta ao público uma série de 42 entrevistas 'online' com os representantes das instituições premiadas a nível mundial em 2019".