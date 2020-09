Actualidade

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros português afirmou hoje que esteve em contacto com o seu homólogo cabo-verdiano no sentido de haver um "trabalho conjunto" das autoridades de cooperação após as cheias que atingiram o país africano.

"Tive mesmo agora [uma chamada telefónica] com o meu colega cabo-verdiano, o ministro dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades de Cabo Verde [Luís Filipe Tavares], que justamente me queria informar do facto de Cabo Verde ter sido assolado por chuvas torrenciais e por os seus efeitos, designadamente na Cidade da Praia, serem muito graves", disse à Lusa Augusto Santos Silva.

O chefe da diplomacia portuguesa falava à margem da tomada de posse de Cristina Moniz para o cargo de vice-presidente do conselho diretivo do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, uma cerimónia realizada hoje, na sede do instituto, em Lisboa.