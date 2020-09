LC

O Benfica perdeu hoje com os gregos do PAOK Salónica, de Abel Ferreira, por 2-1, e ficou afastado da edição de 2020/21 da Liga dos Campeões de futebol.

Numa terceira pré-eliminatória disputada a apenas uma só mão devido à pandemia covid-19, os 'encarnados' viram-se a perder por 2-0 devido aos golos anotados na segunda parte por Verthongen, aos 63 minutos, na própria baliza, e Andrija Zivkovic, aos 75, ex-jogador do Benfica, de nada valendo o tento apontado por Rafa, aos 90+4.

Com esta eliminação, o Benfica é relegado para a fase de grupos da Liga Europa, na qual já está o Sporting de Braga, enquanto a formação orientada por Abel Ferreira vai medir forças com os russos do Krasnodar no 'play-off' de acesso à 'champions', este já a duas mãos.