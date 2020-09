Incêndios

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) disse hoje que está dominado 90% do incêndio de Proença-a-Nova, que lavra desde domingo e alastrou aos concelhos de Oleiros e Castelo Branco.

"Todo o perímetro do incêndio está estabilizado, porém existe uma preocupação em 10% do território", relatou o comandante de agrupamento distrital Pedro Nunes, numa conferência de imprensa, cerca das 20:00, no posto de comando instalado em Sobreira Formosa, no concelho de Proença-a-Nova.

Segundo Pedro Nunes, os 10% correspondem a partes do perímetro, que é superior a 60 quilómetros, "que estão ainda muito quentes e que tiveram atividade de fogo durante a tarde".