O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, defendeu hoje que o primeiro-ministro é "um ser humano" e que não vê problema no apoio de António Costa na candidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica.

"Já vi o presidente do Governo Regional [da Madeira] a apoiar o presidente do Marítimo, já vi o general Ramalho Eanes (antigo presidente da República) a apoiar o presidente do FC Porto e muitos outros. Um político é um ser humano", frisou o líder do emblema madeirense.

Carlos Pereira voltou ainda a criticar a decisão de não permitir público nos estádios de futebol, atribuindo "uma nota muito negativa" à Direção-Geral da Saúde (DGS).