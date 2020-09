Actualidade

Três empresas portuguesas participam na missão espacial Hera, a primeira dedicada à defesa planetária na Europa, com lançamento previsto para 2024, indicou à Lusa a agência espacial portuguesa Portugal Space.

As empresas são a GMV, a Efacec e a Synopsis Planet, enumerou a Portugal Space, adiantando que o país decidiu em novembro, em sede do Conselho Ministerial da Agência Espacial Europeia (ESA), onde Portugal assumiu a copresidência do órgão governativo, contribuir com 2,8 milhões de euros para o envelope financeiro da missão, vocacionada para estudar o desvio da trajetória de asteroides em risco de colisão com a Terra.

"Já estamos a ter o retorno desse investimento", assinalou a agência espacial portuguesa numa nota breve à Lusa, realçando que a segurança espacial é uma das suas "áreas de atuação".