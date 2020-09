Covid-19

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou hoje que a Europa entrou num momento decisivo no combate à covid-19 com o aumento do número de casos, o início do ano letivo e a chegada em breve do outono.

Numa teleconferência de imprensa, o diretor da unidade de Situações de Emergência da OMS, Michael Ryan defendeu estar na altura de parar de "perseguir quimeras" e tomar decisões duras para proteger os mais vulneráveis e manter os jovens na escola, mesmo que isso signifique fazer sacrifícios.

"A Europa está a entrar numa estação em que as pessoas regressam aos espaços interiores. A pressão da infeção vai aumentar", afirmou.