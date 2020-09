Actualidade

Uma coligação formada por 230 organizações não-governamentais (ONG) e empresas ligadas ao ambiente e ao agronegócio brasileiro enviaram na terça-feira ao Governo Federal um conjunto de seis propostas para travar a desflorestação na Amazónia.

De acordo com o jornal brasileiro Estadão, que obteve o documento, o projeto foi encaminhado para o Presidente, Jair Bolsonaro, e vice-presidente, Hamilton Mourão, bem como para os Ministérios da Agricultura, do Meio Ambiente, da Economia e da Ciência e Tecnologia, líderes e parlamentares do Congresso brasileiro, Parlamento Europeu e embaixadas de países europeus.

A coligação, denominada "Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura", integra dois grupos com interesses aparentemente contrários e define-se como "um dos raros foros de diálogo entre o agronegócio e ambientalistas".