Actualidade

O juiz brasileiro Dias Toffoli decidiu arquivar todos os 12 inquéritos abertos no Supremo Tribunal Federal (STF) a partir do acordo de colaboração do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral com a Polícia Federal.

A informação foi avançada na noite de terça-feira pelo jornal O Globo, e refere-se a uma decisão tomada por Toffoli antes de deixar a presidência do STF, na semana passada, atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral da República, que não viu elementos que justifiquem as investigações.

A decisão abrange 12 novas frentes de investigação autorizadas pelo juiz do Supremo Edson Fachin, que homologou a delação premiada [benefício legal concedido a um réu que aceite colaborar na investigação criminal] firmada pelo político com a Polícia Federal.