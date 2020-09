Actualidade

Os adeptos do Flamengo, o anterior clube de Futebol treinado por Jorge Jesus, usaram na terça-feira as redes sociais para ironizar sobre a eliminação do Benfica na pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Na rede social Twitter, foram vários os 'memes' usados pelos adeptos "rubro-negros" para zombar da precoce derrota de Jesus.

"BENFICA ELIMINADO ahahahahah Que pena", escreveu o perfil identificado como "Tuê", que se identifica como um "flamenguista doente e sem cura".