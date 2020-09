Actualidade

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, e os membros do Governo renunciaram, abrindo caminho para que o sucessor assuma o cargo após a confirmação parlamentar agendada para hoje.

Abe, o primeiro-ministro do Japão que mais tempo esteve no cargo, anunciou no mês passado a demissão por causa de problemas de saúde.

"Eu dediquei o meu corpo e alma à recuperação económica e à diplomacia para proteger o interesse nacional do Japão todos os dias desde que regressámos ao poder", disse Abe aos jornalistas, antes de seguir para a última reunião do executivo.