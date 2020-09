Covid-19

O Governo timorense aprovou hoje o decreto de medidas de apoio à retoma da atividade económica, no quadro da pandemia da covid-19, que incluem apoios durante quatro meses a empresas e trabalhadores por conta própria.

O decreto-lei, apresentado pelo ministro Coordenador dos Assuntos Económicos, Joaquim Amaral, e aprovado em Conselho de Ministros "visa a criação de dois apoios às entidades empregadoras, incluindo os trabalhadores por conta própria, considerados necessários e adequados à recuperação económica".

Em comunicado, o executivo explicou que, durante os quatro meses seguintes à entrada em vigor do decreto, as empresas que tenham registado perdas no volume de negócios ou de receitas vão receber um valor pecuniário mensal.