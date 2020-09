Covid-19

As agências de viagens e turismo de Cabo Verde defendem a "reabertura imediata" das fronteiras para ultrapassar os momentos difíceis das empresas por falta de voos comerciais internacionais, disse hoje à agência Lusa um membro da associação.

"As agência de viagens continuam na mesma, porque temos agora essa indefinição na data da abertura e essa incerteza no amanhã que nós não sabemos o que é que vai acontecer, principalmente para a agências de 'in coming' - as que recebem visitantes em Cabo Verde - é muito difícil porque não se pode planificar nada", afirmou Luísa Giorgensen, do conselho diretivo da Associação das Agências de Viagens e Turismo de Cabo Verde (AAVTCV).

Cabo Verde não recebe voos comerciais internacionais desde 19 de março, devido à pandemia de covid-19, tendo inicialmente anunciado a retoma em 30 de junho, mas com o recrudescer de casos, tanto na Europa como nas ilhas, a retoma dos voos comerciais foi novamente adiada.