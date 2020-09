Actualidade

O grupo português CMM - Centro Médicos e Reabilitação abriu esta semana em Londres a primeira clínica de fisioterapia no estrangeiro, representando um investimento de 1,1 milhões de euros, revelou o diretor da subsidiária britânica, Ramiro Salgado.

"A expectativa é duplicar o investimento nos próximos 12 meses. É um projeto ambicioso e com algum nível de risco, mas a expectativa de retorno é grande", afirmou, em declarações à agência Lusa.

A abertura estava prevista para o segundo trimestre do ano, porém foi atrasada pelo impacto da pandemia de covid-19 e do confinamento decretado em março no Reino Unido para travar a propagação da doença, sobretudo nas obras para preparar o espaço em Brentford, no oeste da capital britânica.