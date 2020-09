Incêndios

O Agrupamento de Escolas Padre António de Andrade, em Oleiros, decidiu adiar o início das aulas devido ao incêndio que afeta o concelho, anunciou o município.

O Agrupamento de Escolas comunicou na terça-feira o adiamento "das atividades letivas devido ao incêndio de grandes proporções que assola o concelho e a todos os constrangimentos a ele associados", revelou a Câmara Municipal de Oleiros, em comunicado, referindo que o início do novo ano letivo deverá começar na segunda-feira.

Para além do início das aulas, foram também adiadas todas as atividades extracurriculares, da responsabilidade do município, acrescentou.